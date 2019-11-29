Житель Башкирии угнал из больницы машину и попал в аварию

По данным издания, мужчина угнал машину, чтобы не идти ночью из больницы до дома 30 километров пешком. Угонщик был пьян, поэтому по пути попал в ДТП.

По прибытии на место полицейские обнаружили, что из легковушки пропали документы, автомагнитола и медицинская аптечка. Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.