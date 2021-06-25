Житель Башкирии убил отца и заявил в полицию о его пропаже

Житель Башкирии заявил в полицию о пропаже отца. Позже выяснилось, что он сам убил его. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на МВД региона.

Мужчина заявил, что его отец не возвращался домой около 10 дней. Начались поиски. Позже женщина, с которой он жил, сообщила в полицию об убийстве и возможном месте захоронения.

Выяснилось, что у подозреваемого с отцом часто возникали ссоры. В очередной раз он ударил пенсионера кирпичом по голове. Его партнерша догадалась о произошедшем случайно, когда мужчины вывозил мешки с «мусором», в котором он на самом деле спрятал тело. Труп был найден в двух километрах от населенного пункта.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.