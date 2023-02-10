Криминал 10 февраля 2023, 10:41 Житель Башкирии убил и изнасиловал 19-летнюю девушку

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В Башкирии правоохранители задержали 24-летнего жителя Салавата, который обвиняется в убийстве и изнасиловании 19-летней девушки. Об этом написал сайт mkset.ru.

В пресс-службе прокуратуры по Башкирии рассказали, что молодой человек познакомился со своей жертвой в социальных сетях. Она согласилась с ним на встречу недалеко от леса, где он нанес ей смертельный удар ножом. После убийства мужчина надругался над жертвой, а затем взял ее телефон и переписывался с мамой и подругами, чтобы те не заподозрили что-то неладное.

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Через несколько недель тело девушки нашли в лесополосе. Мужчина при этом своей вины не признал.

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