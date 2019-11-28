Житель Башкирии спрятал труп гостя в чулане

Хозяин частного дома и гость пили спиртные напитки вечером 18 ноября в одном из сел Ишимбайского района. Позже они поссорились, поэтому 53-летний владелец квартиры задушил приятеля, а утром спрятал труп в чулане.

Родственники погибшего спохватились только 24 ноября. Тогда они подали заявление в полицию и рассказали об исчезновении близкого человека. Стражи порядка нашли дом, где в последний раз видели пропавшего.

Подозреваемого заключили под стражу, он признал свою вину. Мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человеку, который позднее умер.