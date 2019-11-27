Житель Башкирии ограбил жителей незапертого дома и угрожал им ножом
30-летний грабитель проник в дом через незапертую дверь и угрожал хозяевам ножом. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональное МВД.
Грабитель зашел в частный дом в селе Амзя через открытую дверь и избил хозяина дома.
Затем, угрожая ножом, он похитил сотовый телефон хозяйки и банковские карты. Получив благодаря угрозам пин-коды от карт, он снял с них более 13 тысяч рублей.
Сотрудники ППС задержали злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело.