Житель Башкирии ограбил жителей незапертого дома и угрожал им ножом

Грабитель зашел в частный дом в селе Амзя через открытую дверь и избил хозяина дома.

Затем, угрожая ножом, он похитил сотовый телефон хозяйки и банковские карты. Получив благодаря угрозам пин-коды от карт, он снял с них более 13 тысяч рублей.

Сотрудники ППС задержали злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело.