Житель Башкирии не захотел разводиться и ударил жену ножом
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Салавата (Башкирия), который ударил супругу ножом. Мужчина разозлился из-за желания жены развестись. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на собственный источник в МВД.
Согласно данным стражей порядка, 38-летние супруги решили развестись. Женщина взяла детей и уехала к родителям в Иглинский район. Мужчина навещал детей, а в день преступления предложил жене помириться, однако получил отказ. Тогда житель Салавата ударил супругу ножом.
На крики выбежали родители пострадавшей и вызвали скорую помощь. В это время нападавший сбежал с места преступления. После он сам пришел к сотрудникам полиции и рассказал о случившемся.
Правоохранители начали расследование.