Житель Башкирии не захотел разводиться и ударил жену ножом

Согласно данным стражей порядка, 38-летние супруги решили развестись. Женщина взяла детей и уехала к родителям в Иглинский район. Мужчина навещал детей, а в день преступления предложил жене помириться, однако получил отказ. Тогда житель Салавата ударил супругу ножом.

На крики выбежали родители пострадавшей и вызвали скорую помощь. В это время нападавший сбежал с места преступления. После он сам пришел к сотрудникам полиции и рассказал о случившемся.

Правоохранители начали расследование.