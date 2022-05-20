Житель Башкирии, который домогался школьницы, рассказал, что перепутал ее с 30-летней

Житель Стерлитамака (Башкирия) стал фигуратном уголовного дела из-за домогательств школьницы. При этом ранее судимый 34-летний заявил, что перепутал девочку с 30-летней женщиной. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на телеканал «ГТРК».

Как сообщили следователи, 14 мая злоумышленник подошел к двум девочкам, которые стояли рядом с автоматом с конфетами. Он дотронулся до 12-летней девочки и предложил ей провести с ним ночь за пять тысяч рублей. Испугавшись, школьницы убежали от мужчины и рассказали о случившемся родителям.

Следователи возбудили уголовное дело, а уже 16 мая нарушителя задержали. Сам же он заявил, что якобы перепутал ребенка с 30-летней женщиной.

«Я думал, что ей лет 30 или 25. Говорю, давай за пять тысяч поехали со мной. Поворачивается, а там девчонка лет 11 или 13, где-то так. Я сразу ушел, когда увидел ее лицо», — рассказал подсудимый.