Житель Башкирии избил собутыльника и поджег его дом

По данным издания, 24 сентября в селе Бурибай загорелся частный дом. После того, как пожар был потушен, огнеборцы обнаружили труп 41-летнего хозяина. Его брат выжил. С сильными ожогами мужчину доставили в больницу. По одной из версий, кто-то намерено поджег дом, чтобы скрыть убийство.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний мужчина. Во время пьяной ссоры он сильно избил своего собутыльника, облил его и дом бензином и поджог. Возбуждено уголовное дело.