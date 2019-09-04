Житель Башкирии избил пожилую мать

Полицейские установили, что житель Стерлитамака напал на 71-летнюю мать. Он нанес ей телесные повреждения, в частности сломал палец. Женщина также рассказала, что сын грозил убить ее. После содеянного мужчина скрылся.

Его отыскали и доставили в отдел полиции. По данным правоохранительных органов, мужчина безработный и ранее уже был судим. Нападавший признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей.