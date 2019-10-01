Житель Башкирии едва не убил родных внуков

По данным издания, в начале сентября пьяный дедушка вернулся домой и обнаружил там внуков, которые остались одни. Их мать была на работе. Бабушка тоже отсутствовала. Мужчина закрыл внуков на балконе, пригрозив им физической расправой. Через какое-то время он впустил их обратно и возобновил угрозы. В итоге он заснул, а дети заперлись в комнате и дождались, когда бабушка придет. Она узнала о случившемся и обратилась к правоохранителям. Следующие два года агрессивный дед может провести за решеткой.