Криминал 21 марта 2023, 07:03 Житель Башкирии бросил тело убитого собутыльника по пути на кладбище СКР: в Башкирии подозреваемый убийца привязал тросом тело к машине и повез на кладбище

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Правоохранители задержали в Дюртюлинском районе мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника. По версии следствия, он ударил его ножом, привязал к машине и повез на кладбище, но когда трос порвался, бросил на дороге. Детали уголовного дела раскрыло Следственное управление СКР по Республике Башкортостан.

Завернутое в полиэтилен тело 51-летнего жителя села Семилетка с завязанными ногами, колото-резаными ранами и следами волочения нашли на проселочной дороге между селом Суккулово и деревней Мамадялево. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту убийства, опросили очевидцев, просмотрели записи камер видеонаблюдения, установили госномер и владельца Renault Logan, который протащил покойного, и нашли подозреваемого — 45-летнего села Суккулово. В его машине наткнулись на часть веревки, которой привязали тело, а на одежде — следы крови.

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«После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако, пояснил, что не помнит всех обстоятельств и причины конфликта», — рассказали в Следкоме.

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Следователи выяснили, что компания и пяти человек с 13 по 16 марта пила алкоголь в Суккулово. Потом двое из них продолжили застолье в бане, но поругались. Мужчина несколько раз ударил нового знакомого ножом в шею, замотал в полиэтилен, привязал к машине и повез на кладбище — надеялся спрятать в свежей могиле. Недалеко от пункта назначения трос оборвался, водитель передумал, оставил тело на дороге и скрылся.