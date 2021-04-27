Житель Балашихи насмерть задавил родственника на машине при исполнении трюка
Трансляция трюка с использованием автомобиля в исполнении двоюродных братьев закончилась смертью одного из исполнителей. Свою «игру в каскадеров» они транслировали в одной из социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба главка подмосковного СК.
По данным следствия, двое молодых людей находились в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. На площадке они ставили трюк с использованием автомобиля ВАЗ.
В ходе выполнения маневра водитель наехал на своего двоюродного брата. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
На допросе у следователя подозреваемый признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах случившегося. Сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Водитель проходит по делу в качестве подозреваемого.
Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.