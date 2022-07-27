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    27 июля 2022, 03:36

    Житель Балашихи напал на подростка, который его обматерил

    Иван Степанов, Юлия Шелковенко

    Житель Балашихи набросился на 17-летнего подростка, который нецензурно выразился в его адрес. Инцидент произошел в Пестовском парке. «360» связался с очевидцем по имени Дмитрий, он поделился деталями конфликта.

    Житель Балашихи напал на подростка, который его обматерил

    Оказалось, что за день до нападения юноша, катавшийся на велосипеде MTB, обматерил мужчину. Невольными свидетелями этого были его супруга и малолетняя дочь. А на следующий день мужчина вернулся в парк, чтобы разобраться с обидчиком.

    Как утверждает Дмитрий, велосипедист пугал дочь мужчины, катаясь рядом с ней и приподнимая колесо. В итоге тот подошел к подростку и попросил повторить ему в лицо слова, сказанные ранее.

    «Мужчина начал качать права, мол, как тот ведет себя со старшими. Я, как знакомый, вступился за парня и сказал, что он не прав», — пояснил Дмитрий.

    Ему пришлось разнимать юношу и мужчину. При этом подросток не получил никаких травм — не было ни ушибов, ни покраснений на коже.

    «Полицию не вызывали, потому что молодой человек признал свою вину. И мужчина решил, что тоже был не прав, поскольку вспылил», — добавил Дмитрий.

    В середине июля правоохранительные органы пресекли массовую драку в Люберцах. Конфликт произошел на бытовой почве.