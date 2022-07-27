Житель Балашихи напал на подростка, который его обматерил

Житель Балашихи набросился на 17-летнего подростка, который нецензурно выразился в его адрес. Инцидент произошел в Пестовском парке. «360» связался с очевидцем по имени Дмитрий, он поделился деталями конфликта.

Оказалось, что за день до нападения юноша, катавшийся на велосипеде MTB, обматерил мужчину. Невольными свидетелями этого были его супруга и малолетняя дочь. А на следующий день мужчина вернулся в парк, чтобы разобраться с обидчиком.

Как утверждает Дмитрий, велосипедист пугал дочь мужчины, катаясь рядом с ней и приподнимая колесо. В итоге тот подошел к подростку и попросил повторить ему в лицо слова, сказанные ранее.

«Мужчина начал качать права, мол, как тот ведет себя со старшими. Я, как знакомый, вступился за парня и сказал, что он не прав», — пояснил Дмитрий.

Ему пришлось разнимать юношу и мужчину. При этом подросток не получил никаких травм — не было ни ушибов, ни покраснений на коже.

«Полицию не вызывали, потому что молодой человек признал свою вину. И мужчина решил, что тоже был не прав, поскольку вспылил», — добавил Дмитрий.

В середине июля правоохранительные органы пресекли массовую драку в Люберцах. Конфликт произошел на бытовой почве.