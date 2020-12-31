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    31 декабря 2020, 14:27

    Житель Балашихи 6 раз выстрелил в сына во время ссоры

    Екатерина Шамина, Иван Степанов

    Житель Балашихи шесть раз стрелял в сына из травматического пистолета. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
    Житель Балашихи 6 раз выстрелил в сына во время ссоры

    В среду, 30 декабря, около шести вечера в городскую больницу доставили 38-летнего мужчину с множественными не проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

    Сотрудники правоохранительных органов, выехав на место преступления, обнаружили, что в мужчину стрелял отец. Между родственниками произошла ссора, разрешить которую 61-летний глава семейства решил травматическим оружием. В сына он выстрелили шесть раз.