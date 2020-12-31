Житель Балашихи 6 раз выстрелил в сына во время ссоры

Житель Балашихи шесть раз стрелял в сына из травматического пистолета. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 30 декабря, около шести вечера в городскую больницу доставили 38-летнего мужчину с множественными не проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Сотрудники правоохранительных органов, выехав на место преступления, обнаружили, что в мужчину стрелял отец. Между родственниками произошла ссора, разрешить которую 61-летний глава семейства решил травматическим оружием. В сына он выстрелили шесть раз.