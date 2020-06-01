Житель Астрахани подделал документы и сбыл рыбу на 3,7 млн рублей

По данным следствия, мужчина купил рыбу без маркировки в марте этого года. Затем он подделал условные знаки с реквизитами фирмы, за которой не числится соответствующая рыба. Благодаря фальшивым ветеринарным справкам, которые злоумышленник также изготовил, он смог продать продукцию на 3,7 миллиона рублей.

Правоохранители провели около 20 обысков и нашли у подозреваемого поддельные документы, более 10 тонн вяленой рыбы и другой немаркированный товар.