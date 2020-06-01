Житель Астрахани подделал документы и сбыл рыбу на 3,7 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов Астраханской области расследуют уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в покупке и сбыте 36 тонн рыбы без маркировки. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным следствия, мужчина купил рыбу без маркировки в марте этого года. Затем он подделал условные знаки с реквизитами фирмы, за которой не числится соответствующая рыба. Благодаря фальшивым ветеринарным справкам, которые злоумышленник также изготовил, он смог продать продукцию на 3,7 миллиона рублей.
Правоохранители провели около 20 обысков и нашли у подозреваемого поддельные документы, более 10 тонн вяленой рыбы и другой немаркированный товар.