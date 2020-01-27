Житель Архангельской области забил бомжа до смерти из-за беспорядка в доме

Про данным информагентства, задержанный жил вместе с потерпевшим в расселенном доме в Северодвинске. Вернувшись домой, он увидел беспорядок и во время совместной попойки выразил соседу свое недовольство. Вспыхнул конфликт, закончившийся потасовкой.

«Дни.ру» рассказали, что мужчина сильно избил пострадавшего, а затем вызвал скорую и скрылся. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Нападавшего нашли и заключили под стражу.