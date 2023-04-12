Криминал 12 апреля 2023, 23:06 Житель Архангельской области сломал пенсионерке руки и ноги за якобы украденное печенье

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Жителя Холмогорского района Архангельской области будут судить за издевательства над пенсионеркой. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Злоумышленник летом прошлого года в состоянии алкогольного опьянения пришел в свой частный дом в селе Ломоносово. Он предположил, что 64-летняя знакомая взяла у него без разрешения печенье. Мужчина начал требовать от нее признания в краже, а после сломал руки и ноги. Утром выпечка нашлась дома.

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Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.