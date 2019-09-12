Житель Архангельской области изуродовал ребенка топором

По информации следователей, 40-летний житель Лешуконского района в состоянии алкогольного опьянения напал на 11-летнего мальчика с топором в конце июля. Мужчина заподозрил ребенка в краже его вещей из автомобиля и угрожал отрубить руки и голову. Злоумышленник провел орудием по лицу мальчика, удерживая его.

Мужчину задержали. Следствию он объяснил, что хотел напугать ребенка, чтобы тот сознался в воровстве. Задержанный признал вину и раскаялся. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направили в суд, сообщил сайт «Дни.ру».