Житель Архангельской области изуродовал ребенка топором
Житель Архангельской области напал на 11-летнего мальчика с топором и угрожал отрубить ему голову за предполагаемую кражу. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
По информации следователей, 40-летний житель Лешуконского района в состоянии алкогольного опьянения напал на 11-летнего мальчика с топором в конце июля. Мужчина заподозрил ребенка в краже его вещей из автомобиля и угрожал отрубить руки и голову. Злоумышленник провел орудием по лицу мальчика, удерживая его.
Мужчину задержали. Следствию он объяснил, что хотел напугать ребенка, чтобы тот сознался в воровстве. Задержанный признал вину и раскаялся. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направили в суд, сообщил сайт «Дни.ру».