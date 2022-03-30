Житель Архангельска, угрожая муляжом взрывчатки, попытался ограбить банк

Мужчина попытался похитить из банка в Каргополе 20 миллионов рублей, угрожая муляжом взрывчатки. Злоумышленника задержали полицейские. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержанным оказался 45-летний житель Архангельской области. Ситуация произошла 18 марта. Злоумышленник пришел в местное отделение банка, показал сотруднику предмет, по форме напоминающий взрывчатку, и передал ему записку. В ней было требование выдать ему 20 миллионов рублей, передало ИА НСН.

Сотрудник банка нажал тревожную кнопку, после чего подозреваемый попытался скрыться с места преступления. Прибывшие сотрудники органов эвакуировали работников и посетителей, однако взрыва так и не случилось.

«Следственно-оперативной группой полиции были тщательно изучены записи камер видеонаблюдения. На месте происшествия найдены важные улики, позволившие в короткие сроки идентифицировать подозреваемого и задержать его», — рассказала Волк.