Житель Архангельска сядет в тюрьму на 10 лет за детское порно

Суд Архангельска признал группу людей, занимавшихся детской порнографией, виновными. Главный участник преступления получил десять лет тюрьмы, его сожительница — девять. Также за решеткой окажутся и другие фигуранты дела.

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Доказано, что в период с 2009 года по октябрь 2016-го пара на созданной ими фотостудии делала фото и видеосъемку с участием несовершеннолетних. Их жертвами были 11 детей от 4 до 17 лет. Ребят заставляли обнажаться. Также в их отношении проводились действия сексуального характера.

В итоге порнографию выкладывали в интернет. За все время преступники заработали 2,5 миллиона рублей. Известно, что детей в студию за деньги приводили родственники. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Архангельской области.

Региональное ведомство открыло в отношении мужчины и женщины, а также их пяти соучастников уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, связанным с сексуальным насилием и растлением детей.

На допросах пара признала свою вину и раскаялась. Другие фигуранты дела получили сроки от пяти лет шести месяцев до 13 лет 9 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.