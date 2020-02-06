    06 февраля 2020, 14:53

    Житель Архангельска едва не зарезал родного брата

    Артур Блянихов

    В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который чуть было не прирезал старшего брата. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным информагентства, в минувший вторник пьяный мужчина повздорил с братом из-за возможного переезда в другую квартиру. «Дни.ру» рассказали, что он схватился за кухонный нож и вонзил его в грудь родственнику.

    Потерпевший оказал ему сопротивление и остался жив, благодаря своевременной помощи медиков. После операции его положили в реанимационное отделение. Нападавший частично признал свою вину.

    «Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе ведомства.