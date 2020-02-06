Житель Архангельска едва не зарезал родного брата

По данным информагентства, в минувший вторник пьяный мужчина повздорил с братом из-за возможного переезда в другую квартиру. «Дни.ру» рассказали, что он схватился за кухонный нож и вонзил его в грудь родственнику.

Потерпевший оказал ему сопротивление и остался жив, благодаря своевременной помощи медиков. После операции его положили в реанимационное отделение. Нападавший частично признал свою вину.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе ведомства.