Житель Архангельска едва не зарезал родного брата
В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который чуть было не прирезал старшего брата. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, в минувший вторник пьяный мужчина повздорил с братом из-за возможного переезда в другую квартиру. «Дни.ру» рассказали, что он схватился за кухонный нож и вонзил его в грудь родственнику.
Потерпевший оказал ему сопротивление и остался жив, благодаря своевременной помощи медиков. После операции его положили в реанимационное отделение. Нападавший частично признал свою вину.
«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе ведомства.