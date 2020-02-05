Житель Анапы убил любовницу. Он завернул ее в одеяло и она задохнулась
В Краснодарском крае задержан 35-летний житель Анапы, который убил свою любовницу. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, в конце января задержанный повздорил со своей возлюбленной. Он скрывал эти отношения от окружающих, а женщина пригрозила рассказать всем об их связи.
Мужчина несколько раз ударил ее, и она потеряла сознание. Решив, что любовница умерла, он завернул ее тело в одеяло и замотал скотчем. Уходя, он прихватил с собой телефон пострадавшей и написал от ее имени родственникам, что она якобы уехала в город.
«Между тем, брат женщины, усомнившись в том, что родственница могла беспричинно уехать, 31 января 2020 года пришел к ней домой, где в комнате обнаружил ее тело без признаков жизни», — рассказали в пресс-службу ведомства.
Прибывшие медики констатировали, что женщина умерла от асфиксии. Мужчину заключили под стражу.