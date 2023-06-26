Криминал 26 июня 2023, 18:54 Житель Анапы отправится в тюрьму из-за ограбления и поножовщины

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Жител Анапы в июне 2022 года напал с ножом на своего соседа и ограбил его. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Злоумышленник несколько раз ударил ножом своего 46-летнего соседа. После он отнял у оппонента телефон и заставил его рассказать пароль от банковского приложения. После мужчина отнял ноутбук и велосипед, которые принадлежали девушке пострадавшего.

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В результате нападавшего приговорили к заключению сроком на девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.