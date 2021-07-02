Житель Анапы оплатил услуги проститутки, но она оказалась мужчиной

Житель Анапы пожаловался, что заплатил за интим-услуги три тысячи рублей, но проститутка оказалась мужчиной. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Мужчина 8 мая обратился в полицию Анапы и рассказал, что у него похитили три тысячи рублей. Это произошло при заказе интим-услуг. Ему сказали, куда приехать для их получения. Когда он пришел по адресу Белорусский проезд дом 8е, ему на выбор представили трех девушек.

Он выбрал высокую, темноволосую брюнетку около 30 лет. Местный житель пригласил ее к себе домой. Мужчина попросил девушку раздеться, но она обещала сделать это после того, как он переведет три тысячи рублей за услуги. Когда клиент это сделал, то проститутка разделалась. Однако оказалось, что это мужчина. Тогда обманутый попросил вернуть ему деньги. На это предлагавший секс-услуги мужчина отказался и ушел из квартиры.

Полиция нашла ту самую проститутку. Девушка рассказала, что приехала в Анапу на заработки. Она откликнулась на объявление о работе в гостинице. Однако потом выяснилась, что сотрудницы отеля работают проститутками. Девушка решила некоторое время оказывать интим-услуги.

Она подтвердила, что 8 мая к ним пришел мужчина и выбрал ее. Они поехали к нему домой, где девушка оказала ему интимные услуги. Однако он остался не доволен и потребовал вернуть деньги. Также 36-летняя женщина призналась, что ранее сделала операцию по смене пола.

Правоохранительные органы решили провести закупку, но поймать организаторов эскорт-бизнеса не удалось. Уголовно дело открыто не было.