Криминал 22 ноября 2023, 17:15 Житель Алтая захватил заложника, требуя встречи с бросившей его возлюбленной

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На Алтае разыгралась настоящая драма, в результате которой полиции пришлось штурмовать дом местного Ромео. Об этом рассказал сайт KP.RU.

Мужчина вышел из тюрьмы и на свободе повстречал новую любовь. Пара быстро съехалась и даже готовилась стать родителями, но на почве пристрастия к алкоголю сожители часто ругались. Очередной конфликт 16 ноября привел к тому, что женщина собрала вещи и ушла. Тогда мужчина схватился за топор и взял в заложники своего собутыльника и по совместительству соседа.

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От приехавших полицейских он требовал организовать встречу с возлюбленной. В противном случае грозился убить заложника и сжечь дом. Правоохранители решили штурмовать здание. Они задержали отчаянного Ромео, в отношении него возбудили уголовное дело.

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