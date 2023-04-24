Криминал 24 апреля 2023, 01:39 Житель Алтая из ревности избил сожительницу и переломал кости ее дочери СК: на Алтае 11-летняя девочка попала в реанимацию после избиения пьяным отчимом Freepik

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Жителя Барнаула задержали по подозрению в жестоком избиении 11-летней девочки. Как сообщили в региональном Следственном комитете, 41-летний мужчина из-за ревности сначала избил мать ребенка, а потом набросился на ее дочь.

По версии следствия, вечером 21 апреля мужчина вместе со своей сожительницей отдыхал в кафе, распивая алкогольные напитки. Уже там пара начала ругаться — подозреваемый приревновал женщину. Когда они под утро вернулись домой, мужчина избил ее. После этого он набросился на 11-летнюю дочь сожительницы и сильно избил ее.

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Как рассказали в ведомстве, врачи диагностировали у девочки множественные переломы костей лица, тела и черепно- мозговую травму. Сейчас ребенок находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Мужчину задержали. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Скоро ему объявят меру пресечения.