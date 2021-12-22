Жириновский подтвердил задержание зампреда Заксобрания Красноярского края

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы заявил, что заместитель председателя Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров находится в следственном изоляторе. Об этом сообщил ТАСС.

«У нас сын [Сергея] Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали», — сказал Жириновский.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что задержание Натарова связано с уголовным делом его сына, вице-спикера Антона Натарова. Он подозревается в мошенничестве во время закупки угля на нужды администрации города Игарки. Натарова-младшего задержали в 2019 году и позднее отправили под домашний арест.

Сергей Натаров был избран в Законодательное собрание Красноярского края в сентябре 2021 года. В 2016 году он был депутатом Государственной думы от ЛДПР.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не прокомментировали.

Начальник управления пресс-службы заксобрания Красноярского края Галина Кулиева заявила «Известиям», что задержание Натарова не связано с его депутатской деятельностью.