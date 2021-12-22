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    22 декабря 2021, 10:55

    Жириновский подтвердил задержание зампреда Заксобрания Красноярского края

    Жириновский подтвердил, что зампред Заксобрания Красноярского края Натаров в тюрьме

    Максим Зинкин

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы заявил, что заместитель председателя Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров находится в следственном изоляторе. Об этом сообщил ТАСС.

    Жириновский подтвердил задержание зампреда Заксобрания Красноярского края

    «У нас сын [Сергея] Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали», — сказал Жириновский.

    Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что задержание Натарова связано с уголовным делом его сына, вице-спикера Антона Натарова. Он подозревается в мошенничестве во время закупки угля на нужды администрации города Игарки. Натарова-младшего задержали в 2019 году и позднее отправили под домашний арест.

    Сергей Натаров был избран в Законодательное собрание Красноярского края в сентябре 2021 года. В 2016 году он был депутатом Государственной думы от ЛДПР.

    В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не прокомментировали.

    Начальник управления пресс-службы заксобрания Красноярского края Галина Кулиева заявила «Известиям», что задержание Натарова не связано с его депутатской деятельностью.