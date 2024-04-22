Эксклюзив 22 апреля 2024, 17:15 Сожительница найденного на балконе петербуржца ушла из квартиры накануне его пропажи Неизвестный мог помочь спрятать труп на балконе коммуналки Петербурга

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Внезапное исчезновение соседа комнаты с балконом встревожило жильцов коммуналки в доме на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге. Мужчина не выходил на связь, а его сожительница уехала в сопровождении неизвестного друга. Труп пропавшего нашли на балконе через месяц после исчезновения. Об этом «360» рассказали жильцы нехорошей квартиры.

Они пояснили, что пара сняла комнату полтора года назад. Мужчина работал охранником, а женщина сидела дома и часто устраивала скандалы возлюбленному. После исчезновения соседа тревогу забил один из жильцов. Пропавший взял у него в долг две тысячи рублей и перестал выходить на связь.

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«Вскрыли дверь, а там пища стоит испорченная, Сосед полез открывать балкон, а там — куртка и ковер», — поделился один из собеседников «360».

Под сброшенной одеждой жильцы обнаружили пятна крови и вызвали на место криминалистов.

Жильцы уточнили, что женщина из квартиры уехала вместе с кошкой после того, как к ней пришел неизвестный друг. Собеседники не исключили, что именно визитер помог женщине спрятать труп.

В пресс-службе петербургского главка СК уточнили, что тело мужчины с ножевым ранением груди нашли на балконе коммуналки в минувшее воскресенье, 21 апреля.

По версии криминалистов, с мужчиной расправилась его сожительница во время пьяных посиделок 17 марта. В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила пострадавшего. От полученной раны он скончался на месте.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемую в убийстве задержали. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.