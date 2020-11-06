Актриса заказала убийство отца ради жилплощади в Москве

Женщина искала исполнителей преступления, предлагая за него 1,5 миллиона рублей. О поисках узнали в полиции, после чего под видом киллеров связались с заказчицей.

Она рассказала, где живет отец, передала его фотографию, а также перчатки и орудие преступления — электрошокер. Отца женщины предупредили о готовящемся покушении. Он согласился принять участие в инсценировке. В день, когда было разыграно убийство пенсионера, подозреваемая передала исполнителям 180 тысяч рублей, после чего была задержана.

Женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству по найму. Дело расследуют в подмосковном Наро-Фоминске.

По данным mk.ru, подозреваемая жила в Наро-Фоминске, а ее отец — в Пресненском районе Москвы. В его собственности была еще одна московская квартира. Женщина решила завладеть обеими.

Киллеров она искала в интернете, разместив там «завуалированное объявление о поиске убийцы». Когда заказчице показали кадры якобы убитого отца, она передала полицейским-киллерам 180 тысяч, пообещав отдать остальное позднее.

Ранее обвиняемая занималась куплей-продажей недвижимости и участвовала в съемках как актриса массовки. Среди ее увлечений издание назвало астрологию и передачу «Битва экстрасенсов».