Эксклюзив 24 ноября 2023, 13:08 «Жила на пособие, меняла партнеров». Знакомая — о подозреваемой в убийстве своих детей женщине из Великих Лук Жительница Великих Лук: подозреваемая в убийстве трех детей мать жила на пособие РИА «Новости»

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В Великих Луках нашли тела трех детей, младшему из которых меньше года. Полиция задержала по подозрению в убийстве их мать. Ее знакомая рассказала «360», что женщина жила на пособие.

«У нее был разгульный образ жизни. <…> Не работала, жила на пособие, меняла партнеров, не появлялась дома», — сказала она.

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Собеседница «360» не замечала странностей в поведении знакомой, пристрастия к алкоголю или наркотикам. Ее удивило произошедшее убийство, особенно количество найденных у 34-летней матери детей.

«Вы меня сейчас шокировали. <…> Я не знала, что у нее столько детей. Знала только о том, что их было трое, один погиб лет восемь назад — типа упал с балкона», — сказала женщина.

Тела восьмилетней девочки, ее братьев 2019 и 2023 годов рождения нашли в квартире в Великих Луках и частном доме на территории Куньинского района Псковской области. Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц» и «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Мать детей задержали.

Она морила их голодом и избивала, сообщил Telegram-канал Shot. Выжил старший ребенок, который переехал к бабушке, и пятилетняя девочка — она провела в квартире с телами братьев три месяца. Самого младшего сына подозреваемая родила дома, никто не знал о ее беременности.