Эксклюзив 01 августа 2023, 18:08 «Жила как королева». Мать челябинского похитителя рассказала о пленнице сына Мать челябинского похитителя назвала похищенную сыном девушку королевой

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Оставшаяся без меры пресечения мать челябинского похитителя Владимира Ческидова отметила, что удерживаемая сыном на протяжении 14 лет девушка «жила как королева». Такое заявление она сделала в беседе с журналистами, выходя из зала суда.

«Она у нас жила как королева, пристроилась к моему сыну», — так оценила поведение потерпевшей женщина.

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По ее словам, пленница никогда не работала и в любой момент могла уйти, но не захотела этого делать.

Представляющий интересы обвиняемой женщины адвокат Михаил Лысенко, комментируя освобождение своей подзащитной, заявил, что суд прислушался к его доводам об избыточности меры пресечения.

Матери Владимира Ческидова предъявили обвинение в похищении. По версии следствия, 14 лет она наблюдала, как сын силой удерживает и насилует похищенную девушку. Не исключено, что женщина стала свидетельницей убийства еще одной заложницы, с которой сын расправился в 2011 году.

Суд арестовал обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве Владимира Ческидова до 30 сентября. Его мать осталась на свободе без каких-либо ограничений.