01 августа 2023, 18:08
«Жила как королева». Мать челябинского похитителя рассказала о пленнице сына
Мать челябинского похитителя назвала похищенную сыном девушку королевой
Оставшаяся без меры пресечения мать челябинского похитителя Владимира Ческидова отметила, что удерживаемая сыном на протяжении 14 лет девушка «жила как королева». Такое заявление она сделала в беседе с журналистами, выходя из зала суда.
«Она у нас жила как королева, пристроилась к моему сыну», — так оценила поведение потерпевшей женщина.
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По ее словам, пленница никогда не работала и в любой момент могла уйти, но не захотела этого делать.
Представляющий интересы обвиняемой женщины адвокат Михаил Лысенко, комментируя освобождение своей подзащитной, заявил, что суд прислушался к его доводам об избыточности меры пресечения.
Матери Владимира Ческидова предъявили обвинение в похищении. По версии следствия, 14 лет она наблюдала, как сын силой удерживает и насилует похищенную девушку. Не исключено, что женщина стала свидетельницей убийства еще одной заложницы, с которой сын расправился в 2011 году.
Суд арестовал обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве Владимира Ческидова до 30 сентября. Его мать осталась на свободе без каких-либо ограничений.
Уголовное дело
Челябинская область
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