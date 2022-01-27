Жил без наркотиков и галлюцинаций. Отец убившего соседа парня из Голицино опроверг слухи о воображаемой девушке

Отец молодого человека, который ударил ножом своего соседа в Голицыно, рассказал о том, как, по его мнению, все происходило. По его словам, все истории о том, что его сын якобы принимал запрещенные вещества — просто выдумка. Вячеслав Кареткин поделился с «360», что конфликты у его сына бывали только с этим соседом.

Соседи рассказывают, что молодой человек по имени Никита уже не раз их донимал. Он мог устроить дебош или покрасить чужую дверь краской, пить на лестнице или кого-то ударить. Однако отец Никиты уверен, что просто вся эта история обросла большим количеством слухов.

«То, что он употреблял запрещенные вещества — это полная брехня. Он даже пива не мог выпивать. Он жаловался, что не могу даже банку пива выпить. Выпью, и у меня болит живот. Это 100% за неделю до инцидента было», — сказала Вячеслав Викторович.

Про то, что его сын якобы хотел выманить из соседской квартиры несуществующую девушку, отец ответил примерно то же самое. Он заверил, что у его сына никогда не было галлюцинаций.

«И это тоже бред. Какая там воображаемая девушка была? Он прекрасно ориентировался, он прекрасно знал. Это выдумки я не знаю кого. Это уже обросло как снежный ком, я так понимаю», — отметил Кареткин.

Сейчас молодой человек задержан — отец заверил, что он сам пришел в правоохранительные органы. Поначалу он действительно скрылся с места происшествия, а затем решил признаться в содеянном, рассказал Кареткин.