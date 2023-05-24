Криминал 24 мая 2023, 08:51 Жестокое убийство семьи раскрыли в Красноярске спустя 25 лет Следователи СКР спустя 25 лет раскрыли убийство семьи с ребенком в Красноярске

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В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности. Следователи выяснили, что мужчина из-за долга разделался с семьей из трех человек и закопал тела у родственника на даче. Останки подняли на поверхность, а обвиняемого арестовали, сообщил Следственный комитет России.

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия с полицией возобновили расследование уголовного дела 1998 года. По версии следствия, мужчина пришел домой к знакомому за отсрочкой долга на 20 миллионов рублей. Они выпили, но о возврате денег не договорились, и гость выстрелил в мужчину из обреза, потом застрелил его жену и дочь, увез тела на дачу бывшего тестя и закопал в яме.

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В мае 2023 года, ровно через 25 лет, криминалисты откопали останки семейства и их одежду. Мужчину арестовали. На допросе он во всем признался и рассказал подробности преступления.

Жителя Адыгеи обвинили в убийстве своего собутыльника. Они поругались, хозяин квартиры, где проходило застолье, зарезал товарища и расчленил. Его задержали.