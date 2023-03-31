Криминал 31 марта 2023, 18:56 Жестоко избившего певицу Алену Андерс мужчину отправили в СИЗО Суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в избиении певицы Алены Андерс

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Суд в Москве арестовал 26-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком избиении женщины в ее квартире в Шмитовском проезде, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Речь идет о сожителе певицы Алены Андерс. Ранее она попала в больницу в тяжелом состоянии.

По решению суда мужчина пробудет в СИЗО до 28 мая. Обвиняемый возражал против заключения под стражу и заявил, что не признает вину.

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Ему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным прокуратуры, в феврале 2023 года обвиняемый избил хозяйку квартиры в доме в Шмитовском проезде. Женщина получила множественные внутричерепные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Несколькими днями ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что пострадавшая впала в кому, а когда вышла из нее, смогла рассказать, что ее избил сожитель. После этого полиция начала розыск злоумышленника. Его смогли оперативно задержать.

По данным «Mосковского комсомольца», от рук сожителя пострадала певица Алена Андерс (сценический псевдоним).