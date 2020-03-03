Жестоко избитый уралец замерз на улице

Трагедия произошла 7 декабря 2019 года.

Мать Николая Юрченко Ольга рассказала, что на видеозаписи с места событий видно, как ее 25-летний сын сидит в баре. К нему подходит другой посетитель и бьет его, а затем выволакивает на улицу.

Вне помещения на Николая набросились пять-шесть человек.

«Когда его подняли, Николай зарыдал, сказал: „Господи, за что мне это“ — и ушел. Он был в окровавленной футболке, порванной кофте. В 9.40 утра его нашли замерзшим насмерть во дворе дома на Кирова, 123. Это одноэтажный барак. Говорят, что он забежал туда ночью, видимо, согреться. Но люди решили, что какой-то пьяница, и выгнали его на улицу умирать. У сына были сломаны пальцы рук, повреждены коленные суставы, гематомы на голове и спине», — рассказала женщина.

Следственный комитет провел проверку и отказал в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления». Полиция также отказала женщине в расследовании, но прокуратура вернула материал для дополнительной проверки.

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, рассказал, что в ОВД решают вопрос о возобновлении дела о побоях. Он подчеркнул, что мать погибшего может обжаловать «действие или бездействие силовиков в вышестоящей инстанции МВД или надзорном ведомстве — прокуратуре».

«Если будет установлена чья-то волокита или откровенное нежелание работать, последуют необходимые в таком случае меры реагирования», — заверил Горелых.