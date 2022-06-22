Жестокая расправа над кассиршей «Пятерочки» в Казани попала на видео

Трагический случай произошел 21 июня в магазине «Пятерочка» по улице Дубравной в Казани. Мужчина нанес множественные ножевые ранения бывшей сожительнице, работавшей кассиром в торговой сети.

На кадрах видно, что мужчина говорит с кассиром возле прилавка. В какой-то момент он раскрывает сумочку, достает нож, хватает женщину за волосы и наносит ей несколько ударов ножом в область спины, после чего скрывается.

Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи.

Известно, как выглядит нападавший, ранее он отбывал срок за систематические избиения. Пострадавшей стала 49-летняя Минзалия М., у нее есть трое детей, двое из которых — общие с нападавшим.

Источник фото: телеканал «360»

Полицейские отдела «Сафиуллина» получили сообщение о преступлении и оперативно отправились на место.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Материалы дела переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — заявили «360» в УМВД России по Казани.