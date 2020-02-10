Жертвы нового вида мошенничества стали соучастниками преступления

Представители компаний Infosecurity a Softline Company рассказали о новой схеме мошенничества. На счет жертвы переводят крупную сумму денег (от 80 тысяч рублей). После злоумышленник обращается к держателю карты с просьбой вернуть деньги, отправленные якобы по ошибке. Он оставляет номер собственной карты и предлагает оставить себе в качестве «благодарности» небольшую сумму.

Специалисты предостерегли от перевода поступивших средств — после этого жертва преступления невольно становится его соучастником.

На самом деле злоумышленник обещает некий несуществующий товар покупателю и называет номер карты второй жертвы для оплаты. Не получив товар после перевода денег, обманутый покупатель обращается в полицию. Перевод средств зафиксирован на карту случайного участника аферы, и доказать непричастность к мошеннической схеме будет очень сложно.

Злоумышленник же получает деньги и скрывается.