    10 февраля 2020, 18:21

    Жертвы нового вида мошенничества стали соучастниками преступления

    Ирина Нагайникова

    Россияне столкнулись с новым форматом мошенничества с банковскими картами. Владелец счета становится не только жертвой, но и соучастником преступления. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Представители компаний Infosecurity a Softline Company рассказали о новой схеме мошенничества. На счет жертвы переводят крупную сумму денег (от 80 тысяч рублей). После злоумышленник обращается к держателю карты с просьбой вернуть деньги, отправленные якобы по ошибке. Он оставляет номер собственной карты и предлагает оставить себе в качестве «благодарности» небольшую сумму.

    Специалисты предостерегли от перевода поступивших средств — после этого жертва преступления невольно становится его соучастником.

    На самом деле злоумышленник обещает некий несуществующий товар покупателю и называет номер карты второй жертвы для оплаты. Не получив товар после перевода денег, обманутый покупатель обращается в полицию. Перевод средств зафиксирован на карту случайного участника аферы, и доказать непричастность к мошеннической схеме будет очень сложно.

    Злоумышленник же получает деньги и скрывается.