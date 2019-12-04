Жертвой стрелка из Перми оказалась 50-летняя женщина-повар. Она шла на работу

Свидетели поделились подробностями о стрельбе в Перми Подробнее

Изданию удалось связаться с коллегами погибшей, которые не знали о происшествии. Они сообщили, что «потеряли» Елену, когда та не пришла на работу к началу своей смены. Сослуживцы женщины также отметили, что она никогда не жаловалась на неадекватных соседей.

Life пообщался с тетей Елены, которая вместе с матерью погибшей проживает в Тюмени. Женщина рассказала, что у женщины остался взрослый сын, которого она с раннего детства растила одна. Она также пояснила, что Елена всю жизнь проработала поваром, и «никому не мешала». В феврале 2020 года она должна была справить свой 51 день рождения.

Тетя погибшей также опровергла слухи о том, что Елена была знакома с убийцей.

«Кто-то пишет, что это якобы ее сожитель был или бывший муж, но ничего такого не было», — подчеркнула родственница.

Житель Перми стрелял по прохожим, будучи под воздействием наркотиков Подробнее

«Коммерсант" также сообщил, что правоохранительные органы установили личность стрелка. Им оказался 50-летний Дмитрий Коростылев, который уже был судим по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. По данным издания, мужчина вышел на свободу по УДО в 2015 году и зарегистрировался в качестве ИП. Он торговал одеждой и продуктами до ноября этого года, с тех пор нигде не работал.

Life сообщил, что сейчас стрелок находится в больнице — при задержании его ранили в бедро. Допросить его пока не удалось, потому что мужчина находится под воздействием наркотических веществ.

Стрельбу по прохожим он отрыл в Орджоникидзевском районе Перми ранним утром. Сперва он открыл огонь в собственной квартире, а затем вышел на улицу. В результате одна женщина погибла, а еще двое мужчин получили ранения. Среди них оказался представитель Росгвардии, который пытался его задержать.