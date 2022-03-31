Жертвой интернет-мошенничества стала жительница ЯНАО

В Новом Уренгое за помощью к правоохранителям обратилась 46-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенничества в Сети. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Женщина призналась, что у нее завязались отношения с мужчиной с сайта знакомств. По ее словам, он представился иностранцем и попросил у нее денег, которые якобы ему потребовались для поездки в Россию. Потерпевшая перевела ему более 220 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.