Жертвами «жнеца-дальнобойщика» в Британии оказались китайцы

Полиция назвала национальность 39 человек, которых нашли в фуре дальнобойщика в графстве Эссекс, Великобритания. Они оказались гражданами Китая. Известно стало и то, что люди умерли не от удушья, а от обморожения — температура в кузове грузовика достигала минус 25 градусов.

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Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си». Оказалось, что арестованного по подозрению в убийстве водителя грузовика зовут Мо Робинсон. Он приехал на фуре не из Болгарии, как сообщалось ранее, а из Бельгии — порта Зебрюгге. При этом транспортное средство зарегистрировано болгарской компанией, принадлежащей ирландской женщине.

Кроме того, следователи считали, что люди задохнулись кузове большегруза, но оказалось, что они умерли от холода — в контейнере температура достигала минус 25 градусов.

По версии полиции, погибшие — нелегальные эмигранты. Пока не установлено, куда именно Робинсон вез людей.

Грузовик с телами нашли в городе Грейс в среду. Внутри находились трупы 38 взрослых и одного подростка. Чуть позже машину перегнали.