10 мая 2023, 14:39
Жертвами ВСУ с 2014 года стали более 5000 мирных жителей Донбасса
Бастрыкин заявил о гибели более 5 тысяч мирных жителей Донбасса из-за ВСУ с 2014 года
Жертвами украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года стали более пяти тысяч мирных жителей. С таким заявлением на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума выступил председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.
Он подчеркнул, что это данные с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году по конец апреля 2023 года.
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«Погибли более пяти тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей и 444 несовершеннолетних», — привел слова Бастрыкина ТАСС.
Председатель Следственного комитета добавил, что сотрудники ведомства с 2014 года проводят расследования военных преступлений украинских войск в Донбассе. В ходе проверок следователи находят места массовых захоронений людей, погибших от рук киевского режима.
По словам Бастрыкина, украинские военные придерживаются настоящей фашистской идеологии.
«Им доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребенка, женщину», — пояснил председатель СК.
Как напомнил RT, с 2014 года российские следователи завели почти три тысячи уголовных дел по преступлениям украинских войск в Донбассе. Фигурантами расследований стали более 700 человек, в том числе из военного и политического руководства страны.
Бастрыкин в минувшую субботу, 6 мая, объявил о заочном предъявлении обвинений украинским генералам Михаилу Забродскому и Сергею Наеву по делам о военных преступлениях в Донбассе.
Отдельное уголовное дело о пытках российских военнопленных завели против начальников следственных изоляторов в Киеве и Одессе.
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СК РФ
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