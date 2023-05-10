Криминал 10 мая 2023, 14:39 Жертвами ВСУ с 2014 года стали более 5000 мирных жителей Донбасса Бастрыкин заявил о гибели более 5 тысяч мирных жителей Донбасса из-за ВСУ с 2014 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жертвами украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года стали более пяти тысяч мирных жителей. С таким заявлением на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума выступил председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что это данные с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году по конец апреля 2023 года.

Реклама

«Погибли более пяти тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей и 444 несовершеннолетних», — привел слова Бастрыкина ТАСС.

Председатель Следственного комитета добавил, что сотрудники ведомства с 2014 года проводят расследования военных преступлений украинских войск в Донбассе. В ходе проверок следователи находят места массовых захоронений людей, погибших от рук киевского режима.

По словам Бастрыкина, украинские военные придерживаются настоящей фашистской идеологии.

«Им доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребенка, женщину», — пояснил председатель СК.

Как напомнил RT, с 2014 года российские следователи завели почти три тысячи уголовных дел по преступлениям украинских войск в Донбассе. Фигурантами расследований стали более 700 человек, в том числе из военного и политического руководства страны.

Бастрыкин в минувшую субботу, 6 мая, объявил о заочном предъявлении обвинений украинским генералам Михаилу Забродскому и Сергею Наеву по делам о военных преступлениях в Донбассе.

Отдельное уголовное дело о пытках российских военнопленных завели против начальников следственных изоляторов в Киеве и Одессе.