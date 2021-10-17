Жертвами пожара в частном доме Нижегородской области стали трое детей

Останки погибших детей в возрасте около 1,5, четырех и шести лет нашли после тушения пожара в частном доме на территории рабочего поселка Вознесенское, расположенного недалеко от Сарова. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

По версии правоохранителей, в воскресенье, 17 октября, около 17:30 в частном жилом доме на улице Сенная начался пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали и горящего помещения женщину 1984 года рождения. Пострадавшую срочно увезли в больницу.

После окончания тушения огня спасатели обнаружили в доме тела трех погибших детей. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сейчас на месте работают криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Они назначили проведение экспертиз и опросили свидетелей. Что стало причиной возникновения пожара установит проверка.