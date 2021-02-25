Жертва скопинского маньяка рассказала о своих ощущениях из-за его скорого освобождения

Жертва скопинского маньяка Виктора Мохова призналась, что ей странно осознавать то, что ее мучитель скоро будет на свободе. Однако Екатерина Мартынова не опасается за свою безопасность.

«Я начала про это думать год назад. Понимала, год пройдет — и все.<…> Я не то чтобы боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», — заявила Мартынова в беседе с «МК».

Женщина отметила, что сейчас живет в 100 километрах от Скопина, где ее когда-то держал в заложниках Мохов. По ее мнению, ей «особо нечего» бояться. Она отметила, что соседи маньяка говорили, что не дадут ему жить рядом с ними после освобождения.

Мартынова вспомнила, что мучитель прислал ей письмо из колонии. Она до сих пор не знает, откуда он узнал ее адрес.

«Если Мохову удалось в тюрьме узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я живу теперь? <…> Страшно подумать об этом», — заявила собеседница издания.

Мохов в сентябре 2000 году в Рязани похитил двух девушек, которым было 14 и 17 лет. Это были Елена Самохина и Екатерина Мартынова. Он держал их в неволе три года и семь месяцев. Все это время он их насиловал, издевался над ними. Однако преступника задержали, девушек выпустили на свободу. Мохова в 2005 году приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В конце февраля 2021 года появилась информация о том, что 3 марта скопинского маньяка освободят.