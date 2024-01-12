12 января 2024, 16:44
Жертв мошенника, обещавшего установку кухонь, начали разыскивать в Пермском крае
Полиция Пермского края ищет жертв мошенника, который обещал сделать и установить кухню и пропадал с предоплатой. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Мужчина выдавал себя за мастера по производству кухонных гарнитуров. Он обещал выполнить заказ и установить готовую мебель. Однако брал предоплату 70% и исчезал.
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На территории Перского края нашли уже 16 жертв мошенника, устанавливают и остальных пострадавших. Возбуждено уголовное дело.
Мошенничество
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