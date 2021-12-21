Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии по обвинению жены в растлении дочери

Суд Ангарска приговорил жителя Бурятии Дениса к 14 годам колонии. Заявление на мужчину написала его бывшая жена, которая обвинила его в растлении дочери. Расследование и суд продолжались несколько лет. Первоначально суд вынес оправдательный приговор, но при рассмотрении апелляции его отменили, а дело передали для нового судебного разбирательства.

Сегодня стало известно, что суд встал на сторону обвинения и приговорил Дениса к 14 годам колонии.

Сам осужденный ранее рассказывал, что заявление бывшая жена написала на него после скандала. Своей вины Денис так и не признал. По его словам, бывшая супруга пошла на такой шаг, чтобы лишить его родительских прав.

«Поругались с женой в 2019 году, на этой почве пошла и написала заявление, что я якобы приставал к дочери. Во-первых, это материальной стороны касается. Я квартиру продал в 17-м году вместе с ней, все деньги вложил в дом, где у нее был прописан», — рассказывал Денис.

После отмены оправдательного приговора представляющая интересы подсудимого адвокат Марина Щедрина отметила, что коллегия не объяснила мотивировку такого решения.

Как рассказал источник «360», Денис был единственным опекуном своей матери. В данный момент женщине 64 года. У нее статус инвалида второй группы, также она практически ничего не видит. Пока за ней ухаживают друзья семьи.