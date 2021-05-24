«Притихнет, а потом снова начнет»: жену омского депутата обвинили в съемке порно со школьницами

Съемку откровенных видеороликов и фотографий у себя дома устроила в селе Покровка Омской области 23-летняя жена депутата сельского поселения Ольга Анищенко. В качестве актрис она нанимала девятиклассниц местной школы. Спустя некоторое время откровенные кадры оказались в Сети. Об этом сообщило издание NGS55.

Ольга Онищенко заявила, что в съемках принимала участие только одна школьница. По ее словам, все было по взаимному согласию. Видео не предназначалось для посторонних глаз.

Виновной себя женщина не считает. Она пояснила, что ее компьютер взломали, а видео опубликовали в группе, которой владеет ее знакомый.

По словам женщины, сначала администратор требовал денег за то, чтобы видео не попало в публичный доступ. Но оплата не помогла. Ролик оказался в группе. По словам Ольги, заявление в органы появилось после того, как участница съемок тоже потребовала денег. Три тысячи рублей ей потребовалось на подарок маме. Но Ольга отказалась давать деньги и заблокировала свою актрису.

По данным регионального главка СК, уголовное дело в отношении матери двоих детей, устроившей порностудию на дому, завели по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». По версии следователей, обвиняемая в декабре 2020 года постоянно снимала видео с несовершеннолетними девочками, которые потом распространяла в социальных сетях. Суд отправил женщину под домашний арест.

Жительница села Покровка в беседе с «360» рассказала, что Ольга Анищенко выросла на ее глазах. Интерес к откровенным снимкам появился у нее еще в школе.

«Я знаю, что когда интернет у нас только появился, она тогда в старшей школе училась. Девочки тогда баловались: выкладывали фотографии в трусиках, лифчиках. Может быть, было и другое что», — поделилась собеседница.

По ее словам, одна из девочек-актрис чувствует себя вполне нормально. Она приходила в школу на последний звонок. По мнению местной жительницы, на съемку откровенных видео жену депутата толкнула безработица.

«Это же легкие деньги. Себя она чувствует прекрасно, ходит улыбается. Я думаю, что она пока просто притихнет, а потом снова начнет зарабатывать», — не исключила жительница села.

Следователи пока проводят допросы потерпевших. Сотрудники ведомства назначили психолого-психиатрическую экспертизу и проверку видеоматериалов.