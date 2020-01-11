Жену московского мундепа тяжело ранили ножом

«Я сейчас в больнице, иду к ней как раз. Состояние тяжелое. Напавшего я не знаю. Это к полиции вопросы», — приводит издание слова депутата.

В пресс-службе УМВД России по Москве «360» сообщили, что 9 января в районе 20:45 по адресу: улица Шверника, дом 8/1, неизвестный нанес колото-резаное ранение женщине 1983 года рождения.

«Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Злоумышленник скрылся. Полиция ведет его поиск. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“», — рассказали в полиции.

По данным источника «360», женщина получила колото-резаные ранения в область шеи и груди.