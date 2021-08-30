Жену греческого дипломата осудили на 31 год тюрьмы за убийство мужа

Жену греческого дипломатического представителя в Бразилии Франсуазу де Соуза Оливейра приговорили к заключению за организацию и пособничество в убийстве мужа. Об этом сообщило РИА ФАН.

Женщина будет находиться под заключением 31 год. Ее сообщник и любовник полицейский Сержиу Мореру также получил срок. Его ждет 22 года тюрьмы.

Тело посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса обнаружили в автомобиле 26 декабря 2016 года. На трупе присутствовали следы насилия, сам он был обгоревшим. Полицейские установили, что мужчину убили его жена и ее любовник.