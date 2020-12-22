Женский труп без головы нашли в центре Москвы

В центре Москвы нашли женское тело. У покойной была очень сильно размозжена голова.

Об этом сообщило РЕН ТВ. Издание уточнило, что труп обнаружили в Ружейном переулке столицы.

Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют. На месте работают экстренные службы. Личность покойной пока не смогли определить — ее голова и лицо сильно деформированы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

21 декабря стало известно, что в Гатчине Ленинградской области нашли мешки с мумифицированными останками человека. Покойный умер больше года назад, его пол и личность установить пока не удалось. С места захоронения изъяли различные улики. В их числе вырез обоев, соскоб вещества бурого цвета, бутылка, вырез линолеума, перчатки, резиновые сапоги, остатки рабочего комбинезона и полиэтилен от упаковки сигарет.