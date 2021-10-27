Женский труп обнаружили в Волге в Самаре

Накануне в Самаре в Волге нашли труп женщины. Во время досмотра в сумке, которая располагалась у погибшей на плече, обнаружили камни. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на слова водолазов, которые доставали тело из реки.

Правоохранителям удалось установить личность умершей. Ей оказалась местная жительница 1970 года рождения.

Позже на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской была обнаружена сумка с вещами, рюкзак, а также кроссовки. Оказалось, что все эти вещи являются собственностью погибшей. Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, была смерть криминальной.

Полиция уже вышла на мужа погибшей, который сейчас дает показания.